لمرضى باركنسون.. أطعمة تساعد على الوقاية من المرض

مرض باركنسون هو حالة دماغية تنكسية مرتبطة بالعمر، مما يعني أنه يتسبب في تدهور أجزاء من دماغك. يشتهر بالتسبب في تباطؤ الحركات والهزات ومشاكل التوازن وأكثر من ذلك، وتحدث معظم الحالات لأسباب غير معروفة، ولكن بعضها موروث، والحالة غير قابلة للشفاء، ولكن هناك العديد من خيارات العلاج المختلفة.





هناك بعض الأطعمة التى تساعد مرضى الشلل الرعاش “باركنسون” على التخفيف من حدة الأعراض وتحسين حالتهم وصحتهم العامة والتى من بينها..

الحبوب الكاملة مثل الأرز البنى الذى يعد مصدرا مهما للألياف والمعادن، ويساعد على تعزيز مستويات السكر فى الدم وضبطها، كذلك من أهمية الحبوب الكاملة أنها تكون خفيفة على الأمعاء وتساعد الجهاز الهضمى فى عملياته وعمليات التمثيل الغذائى المهمة والضرورية.

البروتين غير المحتوى على الدهون الضارة وذلك لأن البروتين هام جدا لمرضى الشلل الرعاش لتعزيز وظائف العضلات والمفاصل فالدجاج والسمك، وكذلك البروتين النباتى المتواجد فى الفاصوليا ومصادر البروتين غير المحتوية على الدهون يساعد هؤلاء المرضى على تعزيز صحتهم العامة وتقليل نسب الكوليسترول الضار لديهم.

الأطعمة التى تقلل الالتهابات وتكافحها وتساعد على الالتئام السريع مثل الأسماك التى تحتوى على الأوميجا 3، وكذلك بذور الكتان والجوز والمكسرات.

لابد من أن يتناول مريض باركنسون الكثير من الماء لكى يواجه الجفاف ويكون رطبا طوال اليوم، لذلك عليه أن يتجنب كل المشكلات الهضمية ومشكلات الجفاف من خلال تناول الماء بشكل منضبط وبكميات كبيرة.