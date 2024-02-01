ريال مدريد يتقدم بهدف على خيتافي في الشوط الأول

يتقدم فريق ريال مدريد على نظيره خيتافي بهدف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما في إطار المباراة المؤجلة من الجولة العشرين للدوري الإسباني، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

سجل خوسيلو هدف ريال مدريد في الدقيقة الرابغة عشرة من عمر المباراة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، خلف جيرونا بفارق نقطة واحدة، وخيتافي يتواجد في المركز العاشر، بـ 29 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، تشواميني، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، خوسيلو.