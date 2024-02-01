استجابة لشكاوى المواطنين الانتهاء من تغيير شبكة صرف صحى بقرية نفيشة

انتهت الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية "بالمشاركة المجتمعية"، من تنفيذ أعمال تغيير جميع مواسير الصرف الصحي المتهالكة، واستكمال تغيير مواسير الصرف الصحي "الواصلة بين العمارات ومطابق الصرف الصحي بالمنطقة" بأقطار (٩،٤،٣) بوصة.

وذلك لمنع وصول مياه الصرف الصحي بشكل متكرر للمقابر والرفات الموجودة بدخلها، والحفاظ على المباني وأرواح المواطنين.

ووجَّه "بشارة" بتقديم كافة الخدمات للمواطنين، وسرعة الاستجابة لشكواهم؛ لتوفير حياة كريمة لكل مواطن على أرض محافظة الإسماعيلية.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالقضاء نهائيًا على مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بجوار مقابر قرية نفيشة، بالمنطقة الواقعة خلف الوحدة المحلية لقرية نفيشة، والناتجة عن تهالك شبكات الصرف الصحي بعمارات الإسكان الاجتماعي.