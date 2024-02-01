اقرأ غدا بالوفد.. فوضى عارمة في أسواق الذهب

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "فوضى عارمة في أسواق الذهب".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

تحذير من السوق السوداء لمنع الإضرار بالوطن والمواطن

خلال مباحثاته مع رئيس المجلس الرئاسي اللليبي

"السيسي": مصر تدعم جهود حماية وحدة الأراضي الليبية

أمريكا تقصف محطة تحكم الطائرات وتستهدف 10 مسيرات للحوثيين باليمن

مشيرة خطاب: أزمة غزة أثبتت قوة الشعب الفلسطيني والإرادة المصرية

مصر تعرب عن قلقها لاتساع رقعة التوتر العسكري في البحر الأحمر

اجتماعت موسعة في القاهرة لوقف الحرب الإسرائيلية

استعدادات واسعة لتنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

د. وجدي زين الدين يكتب: "100 سنة غنا" مشروع وطني عظيم