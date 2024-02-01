محمد حماقي في حفل للكبار فقط بالسعودية.. شروط صارمة للحضور

يلتقي الفنان محمد حماقي جمهوره، غدًا الجمعة، في حفل غنائي جديد على أحد السواحل الكبرى في مدينة جدة بالسعودية.

شروط حضور حفل حماقي في جدة

شهدت تذاكر الحفل إقبالا جماهيريًا كبيرً فور طرحها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها، وضمت عدد من الشروط أهمها : الالتزام بشروط الأمن والسلامة، والدخول من 18 سنة فأكثر، وممنوع استخدام الجوال إلا في الأماكن المخصصة له، وضرورة الالتزام بتوجيهات رجال الأمن والمنظمين.

تفتح أبواب الحفل أمام الجمهور في الساعة الثالثة عصرًا على أن يبدأ الحفل في الـ 5 مساءً.

آخر حفلات حماقي قبل أحداث غزة

كانت آخر الحفلات الغنائية لـ حماقي في أكتوبر من العام الماضي بالإسكندرية، والتي شهدت حضور جماهيري ضخم فاق التوقعات، وتوقف نشاطه بعدها نظرًا للأحداث الراهنة التي يعشيها أهل قطاع غزة مع العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 من أكتوبر.

جولة أمريكية لـ حماقي للمرة الأولى في تاريخه

وفي سياقٍ متصل يستعد حماقي لجولة غنائية أمريكية للمرة الأولى في مسيرته الفنية، التي تنطلق في الفترة بين فبراير حتى مطلع مارس 2024، في تورنتو بكندا مرورًا بـ لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وختامًا بـ ديترويت.

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من أغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال آواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.