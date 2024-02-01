المشدد 5 سنوات للمهتمين بالتهرب من الضرائب فى الوراق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهمين غيابيًا بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، وإلزام الأول بدفع مبلغ 975 ألف جنيه، والمتهم الثاني بدفع 107 آلاف جنيه، لاتهامهم تهرب الضريبي بالوراق.

وكانت النيابة العامة احالت المتهمين "محمد.ن"،"عمرو. ي" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة التهرب الضريبي، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 16866 لسنة 2023 جنايات الوراق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من إدارة التهرب الضريبي، بقيام المتهمين بالتهرب من أداء المستحقة علي نشاطه والذي بلغ مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت حكمها.