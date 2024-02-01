واجهي البرد وحضري حمص الشام الساخن

حمص الشام من أشهر المشروبات في فصل الشتاء، ويحرص الكثير من الناس على الاعتماد عليه في أيام الطقس البارد، لذلك تحرص الكثير من السيدات على تحضيره في المنزل بمكونات صحية ومثل المحلات.

حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام

المكونات

نصف كيلو حمص الشام منقوع قبلها بليلة كاملة

نصف كيلو طماطم.

بصلة.

5 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الكمون.



ملح حسب الرغبة.

بابريكا.

طريقة التحضير

وضع الحمص المنقوع في إناء على نار متوسطة ويغطي بالماء كاملًا.

ترك الحمص حتي يدخل في مرحلة الغليان وبعد ذلك تضاف الطماطم ويترك لمده 15 دقيقة.

بعد ذلك يضاف كلاً من الثوم والبصل، وباقي المكونات.

يترك الحمص على النار حتى مرحلة التسوية.

يقدم الحمص ساخناً ويمكن إضافة القليل من الليمون والشطة حسب الرغبة.