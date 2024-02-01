أمم أفريقيا.. محمد عادل حكمًا لمباراة كوت ديفوار ومالي في ربع نهائي الكان

يتقابل منتخب مالي مع منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.



وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، مساء اليوم الخميس، عن تعيين الحكم الدولي المصري محمد عادل، لإدارة مباراة كوت ديفوار ومالي، المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

طاقم حكام مباراة كوت ديفوار ومالي

وسيعاون محمد عادل، الحكم المساعد الأول الأنجولي إيميليو دي سانتوس، والمساعد الثاني الليبي عطية عيسى والحكم الرابع من تشاد وهو محمد الحاج علي.



كما تقرر تعيين الحكمة الجنوب أفريقية أكونا ماكليما على تقنية الفيديو لمباراة مالي ضد كوت ديفوار، ويعاونها الحكم الجزائري لحلو بن براهم.

