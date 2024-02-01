محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط مديرية الطرق والنقل وتنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تنفيذ المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية لهذا العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بقطاع الطرق والنقل بالمحافظة، موجهًا بالالتزام بالتوقيتات المعدة مسبقًا والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات.

حيث استكملت أعمال التطوير والرصف والتي تقوم بها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بمشروع تطوير عدد من المحاور المرورية بمدينة فايد ومدينة الإسماعيلية.

حيث قامت مديرية الطرق والنقل بفرد الطبقة الأسفلتية بالشارع الجديد، والذي تم إنشائه ورصفه وتحويله من مدق لشارع بعرض ٩ متر أسفلت، يمر من أمام إدارة مرور فايد ليربط طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بطريق السكة الحديد الإسماعيلية السويس الموازي لترعة السويس،

والشارع ضمن أعمال خطة تطوير الشوارع الداخلية ومنطقة المصالح الحكومية بفايد وتنتهي الأعمال بالشارع خلال يومين، وتستمر الأعمال بباقي المحاور والشوارع داخل مدينة فايد وربط الطرق الداخلية على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي خلال ١٥ يوم.

وتبلغ تكلفة الأعمال الجارية نحو ٢٠ مليون جنيه، وتُعد هذه الأعمال استكمالًا لما قامت به المديرية بالعام المالي السابق ٢٠٢٢ /٢٠٢٣.

وفي نفس السياق، قامت مديرية الطرق والنقل اليوم بأعمال الطبقات الأسفلتية بشارع مجمع المدارس الخاصة بنطاق حي ثالث بمدينة الإسماعيلية، حيث يربط شارع الرقابة الإدارية بشارع عطية أحمد عطية أمام نادي الكهرباء.

وتأتي أعمال الرصف بهذا الشارع ضمن أعمال رصف وتطوير المرحلة الخامسة والثالثة تمليك بحي ثالث، والتي تبلغ التكلفة الإجمالية لها نحو ٣٢ مليون جنيه، وتنتهي الأعمال في يونيو ٢٠٢٤.