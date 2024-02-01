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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر وانتر ميامي بموسم الرياض .. تفوق ممثل السعودية بثلاثية مستحقة في الشوط الأول

النصر السعودي
النصر السعودي

تفوق فريق النصر السعودي على نظيره انتر ميامي الامريكي بثلاثية من دون رد بعد انتهاء الشوط الاول من المواجهه الجاريه بينهما الان على ملعب استاد المملكه ارينا بالعاصمه السعودية لحساب مواجهات كأس موسم الرياض الودي.

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وتشهد المباراة غياب الثنائي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي الذي خرج عن قائمة فريقه النهائية بداعي الاصابة كذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يتواجد مع فريقه خلال اللقاء سواء في تشكيله الاساسي او على مقاعد البدلاء.

وانتهت مجريات الشوط الاول بتقدم الفريق السعودي الذي تمكن من مباغتة انتر ميامي بثلاثة أهداف متتالية في أقل من ربع ساعة فقط بعدما جاء الهدف الاول عن طريق اللاعب اوتافيو عند الدقيقه الثالثة تبعه اللعب تاليسيكا بثاني الاهداف عند الدقيقه 10:00 قبل ان يختتم اللاعب لابورتي ثلاثية الفريق عند الدقيقه ١٢.

ويعد ملعب المملكه ارينا احد الملاعب الحديثة انشائيا بالمملكه العربيه السعودية بعد ان تم افتتاحه 24 من شهر يناير الماضي بمواجهة الهلال وانتر ميامي الامريكي.
ويعد الملعب هو الاستاذ الرئيسي لنادي الهلال خلال الارتباطات المحلية والقارية المقبلة للفريق

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