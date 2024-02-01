عاجل
عاجل.. مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينسحب من غرب وشمال غزة بشكل كامل
الخميس 01 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يرفض العرض القطري لعبد المنعم ويحدد موعد وسعر بيعه

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد رفضت العرض المقدم من نادي قطر القطري لضم محمد عبدالمنعم مدافع الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه بخلاف الحاجة الفنية للاعب ولكن العرض المقدم من الجانب القطري والمقدر بثلاثة ملايين دولار لا يرتقي إلى طموحات النادي .

وأكمل شبانة بأن النادي متفتح لفكرة بيع اللاعب والذي يرغب في خوض تجربة الإحتراف ولكن خلال الانتقالات الصيفية المقبلة وبمبلغ لا يقل عن ستة ملايين دولار وأنه لا مجال للنظر في أي عروض أقل من ذلك.

الجريدة الورقية