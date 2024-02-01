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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر وانتر ميامي بموسم الرياض.. ثلاثية سعودية بمرمى الفريق الأمريكي في أقل من ربع ساعة

النصر السعودي
النصر السعودي

تقدم فريق النصر السعودي على نظيره انتر ميامي الامريكي بثلاثية مبكرة للغاية مع الدقائق الاولى لزمن اللقاء الجاري بينهما الآن بالعاصمة السعودية ضمن مواجهات كأس موسم الرياض الودي.

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وتشهد المواجهة المقامة غياب الثنائي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي الذي خرج عن القائمة بداعي الاصابة كذلك عدم تواجد الارجنتيني ليونيل ميسي وخروجه من قائمة الفريق الامريكي النهائية بتعليمات من المدير الفني على الرغم من مشاركته في اللقاء الاول لانتر ميامي بالبطولة امام الهلال السعودي.

وشارف الشوط الاول على الانتهاء لكن الفريق السعودي تمكن من مباغتة انتر ميامي بثلاثه أهداف متتالية في اقل من ربع ساعة فقط بعدما جاء الهدف الاول عن طريق اللاعب اوتافيو عند الدقيقه الثالثة تبعه اللعب تاليسيكا بثاني الاهداف عند الدقيقه 10:00 قبل ان يختتم اللاعب لابورتي ثلاثيه الفريق عند الدقيقه 12.

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