توصيل المحاميات لمجلس النقابة

نظم برنامج الوصول للعدالة وبرنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ورشة تدريبية للمحاميات على مدار يومين تحت عنوان: «تعزيز وصول المحاميات لعضوية مجالس النقابة» وتأتى الورشة التدريبية فى إطار اهتمام المؤسسة بدعم النساء فى النقابات للوصول الى تمثيل عادل داخل مجالس النقابات. حضر الورشة التدريبية ٢٢ من المحاميات، من محافظات: القاهرة الكبري، الإسكندرية، الشرقية، شمال سيناء، منهن ١٠ مرشحات لعضوية مجلس النقابة، و١٢ من المحاميات مديرات للحملات الانتخابية لمرشحات.

قدمت الورشة اعداد برنامج انتخابى للمرشحة، واحتياجات المحاميات من مجلس النقابة العامة القادم، بالإضافة إلى دمج اهتمامات وقضايا المحاميات فى البرامج الانتخابى، وكيفية تشكيل وإدارة الحملة الانتخابية، واستخدام وسائل الاتصال الجماهيرى والتواصل الاجتماعى، واستراتيجيات التحالفات والتشبيك فى الانتخابات القادمة.

من جانب آخر، عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة وبحضور ومشاركة عضواته وأعضائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة جهود وانشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وخطة المجلس المستقبلية.