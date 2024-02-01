أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة خيتافي، مساء اليوم الخميس، على ملعب ألفونسو بيريز، في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني الليجا.

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنتونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - خوسيلو.

ويرغب ريال مدريد في حصد نقاط المباراة لاعتلاء صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الاسباني، حيث يقع بالمركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر جيرونا (55)، والذي لعب مباراة أكثر.