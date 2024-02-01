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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسؤولون: الهجوم على القوات الأميركية في الأردن نُفذ بمسيّرة إيرانية الصنع

القاعدة الأمريكية
القاعدة الأمريكية

قال 4 مسؤولين أميركيين لـ«رويترز» إن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران هي التي صنعت الطائرة المسيّرة التي استهدفت قاعدة أميركية في الأردن، مطلع الأسبوع، في هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

 

وبحسب «رويترز»، حمّلت واشنطن مسؤولية الهجوم لفصائل متحالفة مع إيران، لكنها قالت أيضاً إن «إيران تتحمّل المسؤولية في نهاية المطاف نظراً لدعمها هذه الفصائل».

 

وهذا هو الهجوم الأول الذي يسفر عن مقتل جنود أميركيين في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر (تشرين الأول). ولم يكشف المسؤولون، الذين تحدّثوا شريطة عدم نشر هويتهم، عن تفاصيل طراز الطائرة المسيّرة.

 

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