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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاهل الأردن: المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم يتم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة وتفجر الأوضاع بالمنطقة.

وحسب العربية، كما أكد الملك عبد الله في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على أن المنطقة "لن تنعم بالاستقرار ما لم يتم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مشددا على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كذلك، أكد ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.

وأشار عاهل الأردن إلى أهمية تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة بشكل كاف ومستدام، وأهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم المساعدات للقطاع ما يستدعي مواصلة تقديم الدعم لها لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

 

 

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