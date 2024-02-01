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عاجل.. الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار
الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار

متحدث الخارجية القطرية ماجد
متحدث الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس.

وأضاف المتحدث لـ"بي بي إس": نحن في لحظة جيدة من المفاوضات وتوصلنا لأمور كثيرة استعصت علينا لمدة شهرين

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الكابينيت الأمني والسياسي يبحث الليلة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في صفقة تبادل أسرى محتملة.

 

وأطلقت حماس موقع فجر الحرية يختص بمعلومات الأسرى الفلسطنيين، لجمع بيانات دقيقة عن الأسرى الموجودين في سجون الاحتلال.

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