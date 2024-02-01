ختام فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الأسرة بصجة الدقهلية

اختتمت إدارة الرعاية الأساسية بالدقهلية ,اليوم فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الأسرة وفتح الملفات العائلية وذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصجة بالدقهلية

استمرت الدورة خلال الفترة من 13 يناير حتى اليوم الخميس بمشاركة 120 من الفرق الطبية من بينهم 40 طبيبا من الفرق الإشرافية والمنشآت الصحية إلى جانب 80 ممرضة .

واكد الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية بالدقهلية إن الورشة تضمنت التدريب علي اعمال الرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية و قام بالتدريب فريق من استشاري الرعاية الاساسية بالمديرية والوزارة

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية