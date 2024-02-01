غداً .. أستراليا في مواجهة مثيرة أمام كوريا بربع نهائي أمم آسيا

تنطلق في تمام الخامسة والنصف من مساء غد الجمعة مواجهة الدور ربع النهائي بين منتخبي كوريا الجنوبيه واستراليا على ملعب ستاد الجنوب الدولي بدولة قطر خلال منافسات بطولة كاس الامم الآسيوية.

من المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي الحصري لمواجهات بطولتي كاس الامم الاسيويه وبطوله الامم الافريقية الجاري فعاليتها الان بدوله كوت ديفوار.

وحجز المنتخب الاسترالي مقعده في الدور الربع النهائي بعد ان حقق فوزا منطقيا سهلا على نظيره الاندونيسي برباعية من دون رد خلال اللقاء الذي يقيم بينهما عصر يوم الاحد الماضي .

بينما جاء تأهل منتخب كوريا الجنوبية بسيناريو درامي بعد ملاقاته لنظيره السعودي يوم الثلاثاء الماضي.

سيناريو درامي..

وانتهى الوقت الأصلي من مواجهة السعوديه وكوريا الجنوبية الماضية بالتعادل الايجابي بهدف لمثله بعد ان تقدم الاخضر عند الدقيقه 46 من زمن المباراة وأعقبه منتخب كوريا الذي كثف محاولاته الهجومية الى ان تمكن من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع في الشوط الثاني ليتم الاحتكام الى شوطين اضافيين دون اي تغيير يذكر على مستوى النتيجة ومن ثم اللجوء الى ركلات الترجيح وفوز المنتخب الكوري ورفقاء سون برباعية مقابل هدفين.