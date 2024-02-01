أسعار الكتاكيت في المزرعة اليوم الخميس.. وتراجع الساسو

أسعار الكتاكيت.. شهدت أسعار الكتاكيت خلال تعاملات اليوم الخميس بالمزرعة، استقرارًا، بالرغم من تراجع بعض الأنواع كالـ ساسو والذي سجل نحو 6.25 جنيه، ومن المحتمل أن ترتفع أسعار الكتاكيت خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع الدولار في السوق الموازية مما سيؤدي إلى تفاقم أزمة الدواجن في الأسواق المصرية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الكتاكيت، خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الخميس من أرض المزرعة، وتحرص الوفد على تقديم كل الخدمات السعرية لحظة بلحظة وبشكل وقتي ودقيق، للوقوف على آخر المستجدات التي تطراُ على الساحة السلعية لا سيما أسعار الكتاكيت، التي نحن بصددها الآن، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

اقرأ أيضًا.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس من أرض المزرعة

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس بالمزرعة

مزرعة كتاكيت

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم، على النحو الآتي:

سعر الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض 27.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

سجل سعر الكتكوت البلدي 4,75 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو 6.25 جنيه.

وفى عدد من الشركات الخاصة بالدواجن قد وصل سعر الكتكوت اليوم كالآتي:

متوسط سعر الكتكوت الأبيض شركات نحو 22 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة أمات للدواجن 30 جنيهًا «روص-IR».

سعر الكتكوت شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 33 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت شركة كايرو ثري ايه للدواجن 31 جنيهًا «هابر وافشنسي بلس».

سعر الكتكوت شركة مجموعة الصلاح 30 جنيهًا «كب».

سعر الكتكوت شركة مجموعة الوادي 29.75 جنيه «روص».

سعر الكتكوت شركة حسن الغريب 28 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت سمان أبيض بيور نحو 7 جنيهات.

سعر الكتكوت سمان أبيض 5 جنيهات.

سعر الكتكوت سمان أسمر 4.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 21 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 10 جنيهات عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 13 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 53 جنيهًا، عمر 10 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 50 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 18.5 جنيه عمر يوم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن تربية الكتاكيت في المنزل تعتبر من الأمور المتوفرة بجميع المنازل، إذ تلجأ إليها ربات البيوت من أجل توفير النفقات، وبالتالي فإن بوابة الوفد الإلكترونية تقوم يوميًا برصد كل ما هو جديد عن سعر الكتكوت الأبيض اليوم.