ارتفاع سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس من أرض المزرعة

سعر الفراخ اليوم الخميس.. ارتفاع أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس من أرض المزرعة، مما يؤثر هذا الارتفاع على أسعار الثروة الداجنة بالنسبة لعمليات البيع والشراء بالأسواق المحلية، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 81 جنيهًا في أرض المزرعة.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباينا ملحوظا، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 81 جنيهًا و99 جنيهًا.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس من المزرعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم الخميس من المزرعة

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة ارتفاعًا وصلت إلى 81 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما قفزت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 99 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مرتفعة لتباع بنحو 99 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 21 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 10 جنيهات عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 13 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 53 جنيهًا، عمر 10 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 50 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 18.5 جنيه عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.