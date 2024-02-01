وزير الموارد المائية والري ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان مشروعات التمكين الاقتصادي

تفقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، و محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين ، و عمرو البشبيشى نائب المحافظ ، ومستر، أليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عدد من مشاريع الري السطحي التي تعمل بالطاقة الشمسية والصوب الزراعية للتمكين الإقتصادي ضمن مشروعات الحد من التغيرات المناخية بمركزى مطوبس وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية بوزارة الرى والموارد المائية ومحافظة كفرالشيخ.

قال المحافظ أن المشروع يهدف الي دعم فرص التمكين الاقتصادى والتوعية للتقليل من الأثار المترتبة على التغيرات المناخية بقرى مركز مطوبس وبلطيم وجنوب الطريق الدولي الساحلي وسيتم تنفيذ المشروع خلال عام مع الالتزام بالخطة التنفيذية للأنشطة التى يتم الاتفاق عليها

وأشار الي أن مشروعات التمكين الاقتصادي يستفيد منها 105 من الشباب من الجنسين وأسرهم بالإضافة الى تدريب عدد (150) متدرب على تصنيع منتجات الالبان و خلط الاعلاف بقرى مركزى مطوبس، وبلطيم ، وجنوب الطريق الدولي الساحلي ، محافظة كفر الشيخ، وذلك طبقا الي رؤية مصر 2030 (التنمية المستدامة) لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في كل المناطق الجغرافية من الريف والحضر على حد سواء وتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً.

لافتاً أن البرنامج يستهدف تمكين الشباب من الجنسين واصحاب المهارات والافكار الريادية وتوفير فرصة عمل للشباب وتوفير حياة كريمة لهم من خلال التمكين من المشروعات الصغيرة و دعم المشروعات القائمة والتي تدر عليهم دخل ثابت يساعد في اعالة أنفسهم وذويهم من الاسرة، و اطلاق تدريبات خاصة بالمشروعات المنفذة

علي رأسهم مشروعات التمكين الاقتصادى لعدد (105 مستفيد ) ومنها:

أولا: مشروعات غزل شبك الصيد

فكرة المشروع : هو غزل الخيوط وصناعة شبك الصيد

يتم شراء مستلزمات التشغيل من (خيوط حرير – خيوط نيلون -خيوط قطن – فوم – رصاص) بجانب معدات التصنيع لبدء غزل الخيوط وتصنيع شبك صيد الأسماك حيث ان القرية المستهدفة يعمل معظم أهلها الرجال والسيدات في صناعة الشبك وصيد السمك،

وبناء على اتاحة الفرص التسويقية لنشاط شبك الصيد بالقرية والقري المجاورة حيث انه منفذ بيع شبك الصيد لذلك يصل متوسط العائد الاقتصادي السنوي للمستفيد من المشروع 30% من اجمالي قيمة التمويل وهذا يساعد في رفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من توفير مصدر دخل شهري ثابت والحد من الهجرة الغير شرعية بالقرية.

ثانيا: مشروعات تصنيع منتجات الالبان

فكرة المشروع تصنيع منتجات الجبن والسمن والزبادي

يتم شراء مستلزمات التشغيل من (ماكينة فرز البان – بوتاجاز – أنبوبة – البان طازجة) يتم البدء في مرحلة فرز الالبان لتصنيع منتجات الالبان من سمن – قشطة –جبن قريش- زبادي ، يصل العائد الاقتصادي السنوي للمستفيد من المشروع 30% من اجمالي قيمة التمويل وهذا يساعد في رفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من توفير مصدر دخل شهري ثابت .

ثالثا: مشروعات خلط وتصنيع اعلاف

فكرة المشروع هو بيع وخلط اعلاف بنسب مختلفة طبقا للمواصفات المطلوبة بالمجتمع

يتم شراء مستلزمات التشغيل من (مدشة – فول صوية- درة –ردة- ملح طعام –خميرة – فيتامينات - كالسيوم) لبدء تصنيع وتركيب الاعلاف بالنسب اللازمة حيث ان المجتمع الريفي يمتاز بتربية الطيور والحيوانات حيث ان محلات تصنيع الاعلاف من المشروعات الأساسية بالقرية، ويصل العائد الاقتصادي السنوي للمستفيد من المشروع 30% من اجمالي قيمة التمويل وهذا يساعد في رفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من توفير مصدر دخل شهري ثابت.

رابعا: مشروعات مواتير الري الزراعى لصغار المزارعين

تعود فكرة المشروع الي تمليك مواتير الري الزراعى لصغار المزارعين طبقا للمواصفات المطلوبة بالمجتمع

من خلال تمكين و تمليك صغار المزراعين من مواتير رش زراعيه لتحويل العماله الزراعيه على ماكينات الرش لملاك بما يعزز من ارباح المستفيدين وتعلمهم طرق الرش الحديثه للمحاصيل .

خامسا: مشروعات العزاقات الزراعية لصغار المزارعين

فكرة المشروع هو تمليك العزاقات الزراعية لصغار المزارعين طبقا للمواصفات المطلوبة بالمجتمع

من خلال تمكين و تمليك صغار المزراعين من عزاقات زراعيه حديثه لتعزيز الارباح الخاصة بصغار المزارعين وتحويلهم لملاك لماكينات زراعيه حديثة.

رفع كفاءة وتدريب المستفيدين لعدد (150) مستفيد للمتدرب علي تركيبات الاعلاف الخاصة بالمواشي والاسماك لتطبيق نظام السلامة والصحة المهنية في مركبات الاعلاف والتعرف علي طرق تخزين الاعلاف للمحافظة عليها من التلف، وتدريب السيدات علي كيفية تصنيع منتجات الالبان من المنزل من (الجبن القريش والسمن و الزبادي) والطرق الصحيحة للتصنيع للمحافظة علي صحة الاسرة من الغذاء والطرق السليمة للتغذية ويهدف الي رفع وعي السيدات للمحافظة علي صحة الاسرة من الامراض المنتشرة بسبب سوء الغذاء.

وقدم نورالدين خالص الشكر للدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مستر، أليساندرو فراكاسيتي، على جهودهم فى تنفيذ المشروعات الزراعية التنموية لصغار المزارعين المستثمرين في المناطق الساحلية المعرضة لإرتفاع مستوى سطح البحر في محافظة كفر الشيخ.