البورصة تتحول إلى المكاسب بختام تعاملات اليوم وتربح 43.3 مليار جنيه

حولت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية تداولات الأسبوع خسائرها الصباحية إلى مكاسب مدعومة بمشتريات قوية قادها المستثمرين المصريين والأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 43.3 مليار جنيه لتصل إلى مستوى 2.011.5 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 28434 نقطة.

كما صعد مؤشر إيجي أكس70 بنسبة 4.8%، وارتفع مؤشر إيجي أكس 100 بنسبة 4.2%.

اتجه المستثمرين المصريين والأجانب إلى الشراء مسجلين صافي مشتريات 28 مليون جنيه، مقابل عمليات بيعية للمستثمرين العرب وسط قيمة تداولات بلغت 5 مليار جنيه.