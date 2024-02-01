تصاعد احتجاجات المزارعين الأوروبيين رفضا لتشريعات الاتحاد الأوروبي (شاهد)

انطلقت احتجاجات عديدة من جانب المزارعين في معظم الدول الأوربية نتيجة الزيادات الجديدة التي فرضتها حكومتهم، وآخر ما حدث هو توافد المزارعين على بروكسل للضغط على قمة زعماء الاتحاد الأوروبي؛ ليُلقوا البيض على البرلمان الأوروبي مع إشعال النيران بالقرب من المبنى.

وفي سياق ذلك، عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "حراك اجتماعي غاضب.. تصاعد احتجاجات المزارعين الأوروبيين رفضا لتشريعات الاتحاد الأوروبي".

وأكد التقرير أن أوروبا تحت حصار انتفاضة المزارعين، استياء واسع تحول إلى حراك اجتماعي غاضب إيزاء ارتفاع تكاليف وقود الإنتاج، فضلا عن القيود الأوروبية للمعايير البيئية والمنافسة غير العادلة، خاصة بعد ازدياد دعم المحاصيل الأوكرانية.

وأشار إلى أن الاحتجاجات اليومية للمزارعين أغلقت عددا من العواصم الأوروبية رفضا للتشريعات التي أقرها الاتحاد لتنظيم الزراعة، فيما يعرف ب "الصفقة الخضراء".

وأوضح التقرير أن : "المزارعين الفرنسيين أغلقوا طرقا استراتيجية حول العاصمة باريس، في تصعيد خطير دفع الحكومة الفرنسية لتوجيه قوات الشرطة لمطارات باريس وأسواق المواد الغذائية بالجملة بعد دعوات باستهدافها".

ونوه إلى أن مئات الجرارات الثقيلة وأكوام القش طوقت باريس عبر إغلاق الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة الفرنسية، تهديد دفع الحكومة الفرنسية لدراسة تقديم مزيد من التنازلات أملا في تهدئة غضبهم".