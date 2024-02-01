إصابة 7 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الفيوم

أصيب 7 عمال بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم -القاهرة بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصاب الي المستشفي ، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور قسم شرطة سنورس، بورود إشارة من شرطه النجدة تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمله بالعمال بطريق الفيوم -القاهرة ، بدائرة المركز ، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في وجود عدد من المصابين.

وعلي الفور انتقل قوات الشرطه وسيارة الإسعاف الي مكان الواقعه بطريق الفيوم -القاهرة وتبين إصابة 7 عمال كانوا في طريقهم إلى العمل باحدي المصانع ، وتراوحت إصاباتهم بين جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم نقل المصابين إلى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

ومن جهه اخرى أصيب 9 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم،قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي، وتحرر محضبالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.