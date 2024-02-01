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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا ترفع درجة الإستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

محافظ المنيا
محافظ المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز بالمحافظة ، بالتعامل الفوري مع التقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة ، والتى نتج عنها هطول أمطار غزيرة فى بعض المناطق .

 

وذلك بالتنسيق المباشر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، لسحب وكسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية ، والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، وأكد المحافظ على رفع درجة الإستعداد القصوى ، تحسبا لاى مستجدات متوقعة نتيجة لموجة الطقس السيئ ، وهطول الأمطار.

 

موجها بالإستمرار في رفع درجة الإستعداد، وكسح تجمعات المياه ، وتيسير الحركة المرورية والمشاة ، مشددا على المتابعة المستمرة من قبل رؤساء الوحدات المحلية ، لرصد أى حالة طارئة و أن غرفة العمليات الرئيسة بديوان عام المحافظة ، تتابع على مدار الساعة سوء الأحوال الجوية لتلقي أي مشكلات وحلها فورا.

 

وتهيب المحافظة بجميع المواطنين والسائقين وقائدي المركبات ، بتوخي الحذر خاصة على الطرق السريعة والصحراوية ، والإلتزام بتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية ، واتباع التعليمات المرورية ، وعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية ، أو السير تحت الأسلاك ، وعدم الوقوف بجانب الأشجار ، أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة. 

 

هذا و تستقبل المحافظة ، شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي احداث طارئة ، على رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200 .

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