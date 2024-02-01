المنيا ترفع درجة الإستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز بالمحافظة ، بالتعامل الفوري مع التقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة ، والتى نتج عنها هطول أمطار غزيرة فى بعض المناطق .

وذلك بالتنسيق المباشر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، لسحب وكسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية ، والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، وأكد المحافظ على رفع درجة الإستعداد القصوى ، تحسبا لاى مستجدات متوقعة نتيجة لموجة الطقس السيئ ، وهطول الأمطار.

موجها بالإستمرار في رفع درجة الإستعداد، وكسح تجمعات المياه ، وتيسير الحركة المرورية والمشاة ، مشددا على المتابعة المستمرة من قبل رؤساء الوحدات المحلية ، لرصد أى حالة طارئة و أن غرفة العمليات الرئيسة بديوان عام المحافظة ، تتابع على مدار الساعة سوء الأحوال الجوية لتلقي أي مشكلات وحلها فورا.

وتهيب المحافظة بجميع المواطنين والسائقين وقائدي المركبات ، بتوخي الحذر خاصة على الطرق السريعة والصحراوية ، والإلتزام بتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية ، واتباع التعليمات المرورية ، وعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية ، أو السير تحت الأسلاك ، وعدم الوقوف بجانب الأشجار ، أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة.

هذا و تستقبل المحافظة ، شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي احداث طارئة ، على رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200 .