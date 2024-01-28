مُقدم البلاغ ضد مزدري القرآن: حُكم إدانته رادع

أبدى المحامي محمود السمري، مُقدم البلاغ ضد المُلحن أحمد حجازي المُدان بإزدراء القرآن، ارتياحه بعدم حُكم المحكمة.

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وكانت محكمة جنح النزهة قد قضت بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، وذلك بعد إدانته بازدراء الأديان، وجاء ذلك على ضوء تلاوته القرآن الكريم على ألحان العود.

وقال المحامي محمود السمري، في تصريحاتٍ خاصة لبوابة الوفد، :"انا من تقدمت بالبلاغ ضده لأن الفعل الذى قام به يُمثل إزدراءً للقرآن الكريم".

وأوضح مُقدم البلاغ :"المُلحن قدم مقطع يقوم فيه بتلحين القران على العود، وهذا الفعل يمثل استهانة بقدسية القرآن، وهو أمر جرمه قانون العقوبات المصري".

وتابع المحامي تصريحه بالقول :"حُكم اليوم عنوان الحقيقة، وهي إدانة لكل من تُسول له نفسه الاستهانة بالأديان والمقدسات، وخاصة القرآن الكريم".

وأضاف :"كرجل قانون ليس لي تعقيب عن الأحكام، لكن بالنسبة للواقعة فهو يستحق ماهو أكثر، لكن الحُكم مُرضى ليكون عبره لكل من يعتبر".

وعن مسار الدعوى بعد حُكم اليوم، أكد مُقدم البلاغ :"لا يوجد حل أمام مُحامي الدفاع سوى القيام بالاستئناف على الحكم لأنه حضورياً، الاستئناف آخر درجة قبل تنفيذ الحكم".

يُذكر أن المُلحن عاد بعد انتشار المقطع ليعتذر عن الواعقة، وأكد في بيانٍ له على احترامه لقدسية القرآن ووقاره، مُعترفاً بأنه لا يجوز أن يُلحن منه شيئاً على الإطلاق.