أسطول لتداول الأوراق المالية" تتوقع رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة

توقع قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأاوراق المالية والوساطة في السندات أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماع اليوم برفع أسعار الفائدة .

قال القطاع أن هذه الزيادة المتوقعة بنحو500 نقطة قد يتم اتخاذها على عدة مراحل ..أشارت إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى إجراءات إضافية تتمثل في رفع سعر الفائدة، أو زيادة نسبة الاحياطي الإلزامي لدي البنوك، مع التوقعات أن تكون هذه المجموعة من الاجراءات أكثر تسددا، على أن يتم تنفيذها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما أشارت إلى أنها استندت في توقعاتها على المستويات المتدنية لمعدل الفائدة الحقيقي، والتي بلغت ديسمبر2023 قيمة سالبة تقترب من 15%، بالإضافة إلى أن الزيادة في المعروض النقدي بلغ8.78 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 مقابل 8.68 تريليون جنيه في اكتوبر2023، كما أن التضخم لا يزال مرتفعا رغم تباطؤه في ديسمبر2023.

يجتمع مساء اليوم البنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة، وفقا للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، يأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية للجنة السياسات النقدية.