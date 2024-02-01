الداخلية تُواصل حملاتها على مصانع الأعلاف غير المرخصة

استهدف قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة في وزارة الداخلية ومديريتى أمن "البحيرة والشرقية" (منفذ - 2 مصنع - مجرشة لتجارة وتصنيع الأعلاف الحيوانية " بدون ترخيص ").

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أسفرت نتائجها عن ضبط ( 12,5 طن أعلاف حيوانية - 23 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.