ضبط 44 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (44669) مخالفة مرورية متنوعة بينها (466) مخالفة السير بدون تراخيص.

وأسفرت الجهود عن ضبط (54) دراجة نارية مخالفة، و(9912) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(19) مخالفة موقف عشوائى، و(1008) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وفى سياق آخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الآيس– سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعادى، بحوزته (كمية من مخدرى "الهيدرو، الحشيش" – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة".

وأسفرت الجهود عن ضبط (سيدتين "لأحداهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان، بحوزته (5,35 كيلو جرام لمخدر الأستروكس - كيلو جرام لمخدر الآيس - كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش" – مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة.