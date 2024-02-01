5 اختبارات للرائحة تتنبأ بخرف الشيخوخة

الفشل في التعرف على 5 روائح رئيسية قد يشير إلى بداية خرف الشيخوخة، ويقترح علماء من جامعة شيكاغو تطوير أداة تشخيصية جديدة لمرض خطير بناءً على اكتشافهم.

وجدت دراسة أنه يمكن التنبؤ بدقة بخرف الشيخوخة، أو الخرف، لمدة تصل إلى 5 سنوات قبل ظهور الأعراض باستخدام اختبار رائحة بسيط، ولقد وجد العلماء أن الأشخاص الذين لا يستطيعون التعرف على 4 من الروائح الخمسة الأكثر شيوعًا هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمقدار الضعف، وكلما كانت حاسة الشم لدى الشخص أسوأ، كلما زاد خطر الإصابة بخرف الشيخوخة في سن الشيخوخة، وفقا للعلماء واستخدموا في تجربتهم روائح النعناع والأسماك والحمضيات والورد والجلود ووفقا لمؤلفي الدراسة، يمكن استخدام نتائجهم كأساس لإنشاء أداة تشخيصية جديدة.

على الرغم من أن الخرف مرض غير قابل للشفاء، إلا أن التشخيص المبكر له فوائده، ويمكن للمريض الاستعداد في الوقت المناسب لتدهور الذاكرة والتخفيف من عواقبه، ولديه الفرصة لتجربة أدوية جديدة، والتحول إلى نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة من أجل البقاء في حالة أفضل قبل ظهور مرض غير قابل للشفاء حتى الآن وتوفر نتائج الدراسة مزيدًا من الدعم للفرضية القائلة بأن أول تلف في الدماغ في الخرف يحدث في الخلايا العصبية الشمية، مما يساعدنا على التمييز بين الروائح المختلفة.

وجدت الدراسة أنه بعد 5 سنوات من اختبارات الرائحة الأولية، كان جميع المشاركين تقريبًا الذين تتراوح أعمارهم بين 58 إلى 85 عامًا والذين أدوا الأسوأ قد عانوا من الخرف، ومن بين أولئك الذين تمكنوا من التعرف على رائحة واحدة أو اثنتين، تم تشخيص إصابة 80٪ من الأشخاص بالخرف، وقال الباحثون إن درجة فقدان الشم واحتمال الإصابة بالخرف كانتا مرتبطتين بشكل كبير بشكل عام.