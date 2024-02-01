السبكي يبحث التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ولجنة JCI

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع الدكتور جويل روس، نائب رئيس اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد جودة الرعاية الصحية JCI، وذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي آراب هيلث 2024.

وناقش اللقاء، سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ولجنة JCI، بما في تحسين جودة الخدمات الصحية من المنظور الدولي، وتأكيد أهمية آراب هيلث في تعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة لبحث سبل تبادل الخبرات والتعاون بين الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية في قطاع الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقدّم الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، استعراضا شاملاً الإمكانات المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في مصر، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، وضمها أمهر الكوادر والخبرات الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات وتطبيقاتها للرعاية الصحية عن بعد، وتأهيلها للمنشآت الصحية للتسجيل والاعتماد، وتطبيقها مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية داخل المنشآت الصحية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه يتم توجيه جهود هيئة الرعاية الصحية نحو تأهيل المستشفيات التابعة لها في المحافظات السياحية والحاصلة على الاعتماد القومي GAHAR للحصول على اعتماد جودة الخدمات الدولي JCI، وذلك على غرار ما تحقق في مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة جنوب سيناء، ولافتًا إلى السعي لحصول مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية أيضًا على اعتماد جودة الرعاية الصحية JCI كأول مجمع طبي معتمد في مصر.

وأكد الدكتور السبكي، أن الاعتمادات الدولية هي السبيل الأمثل لتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بمعايير عالمية وجذب التعاقدات المباشرة مع شركات التأمين الطبي الدولية لتعزيز تنافسية الهيئة في أسواق السياحة العلاجية الدولية بعلامتها التجارية "نرعاك في مصر".

ومن جانبه، أشاد الدكتور جويل روس، نائب رئيس اللجنة الدولية JCI، بتطورات الرعاية الصحية في مصر، مشيدًا بالجهود الاستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية لنيل ثقة المرضى الأجانب، كما ثمن جهود هيئة الرعاية الصحية في تعزيز جودة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا وضع هيئة الرعاية الصحية على أولويات اللجنة الدولية المشتركة خلال الفترة القادمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن معرض ومؤتمر الصحة العربي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024 تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية"، بحضور أكثر من 50 ألف زائر، وأكثر من 2000 عارض من كبرى الجهات التي تعمل في مجال الرعاية الصحية، كما يشمل مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية مع أكبر قادة هيئات الصحة والمجموعات والشركات الطبية الرائدة في الدول العربية والشرق أوسطية والعالم.