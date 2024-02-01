أفضل 5 حيل طبيعية تخلصك من الكرش ودهون الفخذين والذراعين

يعاني الكثير من الأشخاص من تراكم الدهون الصعبة فى بعض مناطق الجسم، والتي تظهر في الكرش والذراعين والفخذين، وذلك بسبب اتباع بعض العادات الخاطئة بشكل دائم، مثل تناول نظام غذائى غير صحى، أو قلة النشاط البدني، ما ينتج عنه عدم توازن هرمونى، وبالتالي يقل حرق الدهون بالجسم.

نصائح للتخلص من الدهون الصعبة

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث شوت" الطبي، نستعرض فيما يلي أفضل الحيل والنصائح الطبية التى تخلصك من الدهون الصعبة..

1- تمارين القلب والأوعية الدموية

تمارين القلب ضرورية لحرق السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الدهون، وبما فى ذلك منطقة الفخذ، وتتمثل هذه التمارين في الجرى أو ركوب الدراجات أو السباحة أو المشى السريع، وعليك تخصيص ما لا يقل عن 150 دقيقة لها من وقتك أسبوعيًا.

نصائح للتخلص من الدهون الصعبة

2- تمارين القوة

تعزز ممارسة تمارين القوة شدة العضلات وعملية التمثيل الغذائى، ما يساعدك على حرق السعرات الحرارية، حيث تستهدف الجزء السفلى من الجسم، مثل القرفصاء ورفع الساق.

3- عادات الأكل الصحية

تلعب التغذية دورا مهما فى فقدان الدهون الصعبة، فإتباع نظام غذائى متوازن يشمل الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

كما يمكنك تقليل إجمالى السعرات الحرارية من خلال إضافة مصادر الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون والتي تعزز الشبع وتحمي صحة الجسم.

4- ترطيب الجسم بشرب الماء والسوائل

شرب كمية كافية من الماء قد يساعد في إنقاص الوزن، لأنه يتحكم فى الشهية، ويحسن الهضم، لذا يجب تناول شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة الجسم.

5- الإمتناع عن تناول الأطعمة المصنعة والسكريات

من الأفضل تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والمكسرات والزبادى، وفي الوقت نفسه، لابد من التقليل من تناول الوجبات الخفيفة السكرية والمشروبات الغازية والأطعمة المصنعة.