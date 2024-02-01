الأزهر يكرم طالبة ألفت كتاب في علم النفس بمعرض الكتاب

في الاسماعيليه:

قام فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية بتكريم رقية حسين عبد ربه الطالبة بالصف الثاني الثانوي علمي بمعهد فتيات آل سهمود النموذجي بالإسماعيلية لقيامها بتأليف كتاب حمل عنوان ( اشتباه نفسي) شاركت به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية .

وأكد رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الأزهرية خلال تكريمه للطالبة على تشجيع المواهب الأدبية والفنية والعلمية داخل المعاهد الأزهرية ودعمها بكل ما يتاح من إمكانيات واحتضانهم.

ويتطرق الكتاب الحديث عن مرض الوسواس القهري للإنسان الذي يتعرض له شباب وطلاب في سن المدارس وتسرد الكاتبة الصغيرة من خلال صفحات الكتاب قصص وحكايات لمرضى يعانون من المرض في الحياة المحيطة.

شارك في حفل التكريم رندا محمد، مدير ادارة التوجيه الفني و مسئول الموهوبين بالمنطقة،و هانم عبدالسميع، الأخصائية الاجتماعية بالمعهد .