وحدة تيسير الإنتقال لسوق العمل بالإسماعيلية تحصد المركز الأول جمهورياً

ضمن مشروع قوى عاملة مصر:

حصلت وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على المركز الأول كأفضل وحدة فرعية على مستوى الجمهورية خلال المؤتمر التنشيطى للوحدات والذي أقيم مؤخرا بالإسكندرية، بحضور الدكتور خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة المركزية لشئون المديريات والمتابعة و وكلاء الوزارة ومديري عموم التعليم الفنى ومدير وأعضاء الوحدة المركزية بالوزارة ومدير مشروع قوى عاملة مصر.

ويقام مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه بالتعاون مع وزارة التربيه والتعليم والتعليم الفنى بمشاركه ١٥ محافظه.

واستقبل الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية فريق وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بديوان المديرية بحضور المهندسة احسان العيادى مدير عام التعليم الفنى.

وأشاد وكيل الوزارة، بما تحقق من انجاز كبير حيث حصلت الوحده الفرعيه لتيسير الانتقال الى سوق العمل بالتعليم الفنى على درع المركز الأول على مستوى الجمهوريه

وحصل مكون التوظيف ومعلومات سوق العمل على الكأس البرونزية كمركز ثالث على مستوى الجمهورية، ومكون رياده الأعمال والابتكار على الكأس البرونزية كمركز ثالث على مستوى الجمهوريه ومكون التوجيه والارشاد المهنى على الكأس البرونزية كمركز ثالث على مستوى الجمهورية

يذكر أن وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بمحافظه الاسماعيليه هى الوحدات الوحيده على مستوى الجمهوريه التى حصلت على مراكز متقدمه فى جميع مكوناتها

وشارك في المؤتمر التنشيطى لوحدات تيسير الانتقال الى سوق العمل الي جانب المهندسه احسان العيادى مدير عام التعليم الفنى وفريد صالح مدير الوحده الفرعيه و أعضاء الوحدة الفرعية ايمن الشرقاوى وأحمد عبد الغفار ووليد المليجى ونجلاء عبده، وأعضاء المكتب الميدانى من المشروع بالاسماعيلية، عطالله الصباغ و محمد شكري و محمد شاكر و أعضاء الوحدات المدرسيه لتيسير الانتقال إلى سوق العمل المدعومة من مشروع قوى عامله مصر.