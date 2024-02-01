بجامعة القناة حفل ختام البرنامج التدريبي 105 معسكر إعداد القادة الفوج 50

أشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى أن المعسكرات الطلابية تخلق نموذجاً حقيقياً لخريج قائد، لافتاً إلى أن قوة مصرنا الغالية تكمن في شبابها المخلص المستنير- جاء ذلك تعليقاً من رئيس الجامعة على ختام فاعليات البرنامج التدريبي 105 معسكر إعداد القادة الفوج 30، خلال الفترة من 28 إلي31 يناير الجاري.

تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة.

بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم مدير مركز إعداد القادة

وإشراف الدكتورة مناي شاهين وكيل المركز لشئون الأنشطة الطلابية،

والدكتور محمد صلاح

وكيل المركز لشئون المقر.

هذا وقد شهد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حفل ختام المعسكر مؤكداً حرصه على مشاركة أبنائه الطلاب حفل تخريجهم من المعسكر؛ والذي يمثل دافعاً قوياً لهم في المشاركة في بناء وتنمية المجتمع، مشيداً بالتنظيم الجيد والمواهب الطلابية المتميزة التي تمثل نواة للمبدعين.



كما أوضح الدكتور محمد غنيم أن المعسكر ضم برنامجاً متميزاً، شمل ندوات تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية للطلاب في مختلف المجالات، ودورات تنمية بشرية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية؛ بهدف تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي، وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية وفرز المواهب الطلابية لدعمها وصقلها.