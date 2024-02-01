قبل ساعات من قرار المركزي.. أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الخميس في البنوك

أسعار العملات اليوم الخميس.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات الأوروبية والعربية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الخميس في البنوك المصرية والقطاع المصرفي المصري، وثبت سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي عند 30.82 جنيه للشراء و3.95 جنيه للبيع، قبل ساعات قليلة من إعلان البنك المركزي قراره بشأن أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والأوروبية، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات اللازمة حيال أي مستجدات تطرأ على أسعار العملات بالسوق المصرفي، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية

العملات

سعر اليورو أمام الجنيه

سجل سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام الجنيه بالبنك المركزي 33.41 جنيه للشراء، و33.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 39.10 جنيه للشراء، و39.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 22.95 جنيه للشراء، و23.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي

سجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 20.28 جنيه للشراء، و20.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

سجل سعر صرف الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

أما الدينار الكويتي فسجل في البنك المركزي المصري 100.21 جنيه للشراء، و100.67 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.