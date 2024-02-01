45 طالبًا وطالبة من أبناء جامعة أسيوط الأهلية في زيارة لمعرض الكتاب

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن توجه رحلة طلابية من أبناء جامعة أسيوط الأهلية لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس وذلك في دورته ال55 والمقامة تحت شعار (نصنع المعرفة... نصون الكلمة)..



وفي تصريح رسمي أكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص إدارة الجامعة على إتاحة الفرصة لطلاب جامعتي أسيوط الحكومية والأهلية للمشاركة في زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك تقديرا لأهمية ومكانة المعرض والذي يعد عرسا ثقافيا ضخما وواحدا من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، والذي يأتي كل عام للتأكيد على مكانة مصر الحضارية والتنويرية ودورها الثقافي المؤثر على مستوى العالم، كما إنه يمثل انعكاسا لحرص الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الإنسان فكريا وثقافيا ومعرفيا، مشيدا بالمستوى التنظيمي المتميز للمعرض هذا العام وحجم المشاركة الدولية به والذي يشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم ووصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضا هذا العام.



وأشار الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية إلى أن رحلة طلاب الجامعة لمعرض الكتاب تمت ليوم واحد بمشاركة 45 طالبا وطالبا من مختلف كليات الجامعة الأهلية ، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة المهتمة بدعم ورعاية الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها، من أجل تحقيق رسالة الجامعة في بناء وعى الطالب الجامعي، وثقل شخصيته علميا وفكريا وثقافيا ورياضيا بما يضمن تقديم خريج على مستوى متميز قادر على المشاركة في بناء وطنه وصنع تقدمه.



جدير بالذكر أن الزيارة تم التنسيق لها تحت إشراف الأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة الأهلية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية شباب جامعة أسيوط، والأستاذ خالد ذو الفقار مراد مسئول رعاية الشباب، والأستاذة سهام بكر محمد، والأستاذ ميسرة أحمد ثابت مسئولي النشاط.

