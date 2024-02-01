حفل لاوركسترا ساوند تراك بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا فنيا لأوركسترا ساوند تراك صولو كمان وقيادة الفنان محمد بركات، وذلك يومالخميس ٢٢ فبراير المقبل على مسرح دار أوبرا الإسكندرية،، وتوزيع موسيقي لدنيا أكرم دغيدي

وتقدم الاوركسترا مجموعة متنوعة من مؤلفات الموسيقى التصويرية فى الدراما والسينما المصرية بالإضافة إلى موسيقى بعض الأفلام والمسلسلات منها «جراند اوتيل ، حاره اليهود ،كراكون في الشارع، اللي بالي بالك، بكيزة وزغلول، أحلي الأوقات، المشبوه، شمس الزناتى ،وعريس من جهة أمنية»، بالإضافة إلى موسيقى أشهر الأفلام العالمية التي حصلت على العديد من الجوائز .

أوركسترا ساوند تراك أسسه الفنان محمد بركات فى عام 2018 بهدف تقديم الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبيةبتوزيعات و شكل مختلف ، و يعتبر هو الأوركسترا الوحيد المتخصص في عزف الموسيقي التصويريه ، وقدم العديد من الحفلات الفنية بالاسكندريه و القاهره وشارك بالعديد من المهرجانات مثل المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية و مهرجان القلعه الدولي للموسيقي والغناء .