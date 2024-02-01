أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الخميس 1-2- 2024

سجلت أسعار المشغولات الذهبية، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الخميس 1 فبراير 2024، وسط اضطرابات في عملية التسعير، إذ يشهد الذهب تغيرات مستمرة، ولا يوجد سعر موحد للمعدن النفس فى مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4629 جنيها.

عيار 21 يسجل 4050 جنيها.

عيار 18 يسجل 3471 جنيها.

عيار 14 يسجل 2700 جنيه.

الجنيه الذهب 32400 جنيه.

مشتريات المصريين من الذهب

كشف مجلس الذهب العالمي ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7%، حيث سجلت 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022 بسبب الإقبال الكبير التحوط من انخفاض الجنيه المصري جراء الهبوط الكبير للعملة وتراجع القوة الشرائية.

وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أنه تم اقتناء 30.3 طن من السبائك والعملات الذهب خلال عام 2023 مقابل 19.2 طن في 2022، بزيادة 11.1 طن بنسبة 57.8%، حيث أصبح الاتجاه العام في مصر لشراء الذهب الخام من العملات والسبائك هرباً من المصنعية المرتفعة.

وكشف مجلس الذهب العالمي أن المشغولات الذهبية سجلت 26.7 طن في العام 2053 مقابل 32.3 طن في عام 2022، بتراجع 5.6 طن بنسبة 17.3% مع انخفاض الطلب عليها بسبب ارتفاع المصنعية.