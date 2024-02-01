سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. واصل سعر الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس، استقراره، قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي، والذي يعد أول اجتماع في العام الجديد 2024، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملة الأمريكية في البنوك المصرية والشركات المصرفية، خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص الوفد على متابعة كل المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولارية خلال هذه الساعات الحاسمة من اجتماع المركزي المصري، وجاءت أسعاره مقابل الجنيه على النحو الآتي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس

الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى سجل اليوم الخميس 1 فبراير 2024 استقرارًا في بنك قناة السويس، تزامنا مع استقرار سعر الذهب، ليصل إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى وصل في بنك المصرف المتحد، اليوم الخميس، 1 فبراير 2024، إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى سجل في بنك الإسكندرية، اليوم الخميس، 1 فبراير 2024، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حقق ثباتا بالبنك الأهلي، اليوم الأربعاء، الخميس 1 فبراير 2024، ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حقق في بنك مصر اليوم الخميس، 1 فبراير 2024، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد ثباتا في البنك التجاري الدولي، اليوم الخميس، 1 فبراير 2024، ليسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك المصري الخليجي، اليوم الخميس، 1 فبراير 2024، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك HSBC

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ في بنك «HSBC»، اليوم الخميس، 1 فبراير 2024، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حافظ على استقراراه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وصل في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.