استمرار انخفاض درجات الحرارة في كفر الشيخ

العظمى 16 درجة، والصغرى 6 درجات

تشهد محافظة كفر الشيخ وسواحلها الشمالية المطلة علي البحر المتوسط ، اليوم الخميس، انخفاضا في درجات الحرارة وجو شتوي ممطر وبارد علي مدار النهار، شديد البرودة ليلًا، مع وجود فرصة كبيرة لسقوط الأمطار علي بعض المناطق بالمحافظة، خصوصا علي المناطق الشمالية في البرلس وبلطيم ومطوبس علي البحر المتوسط والطريق الدولي الساحلي.

كما تسود المحافظة أجواء شتوية باردة جدا وممطرة، مع رياح شديدة من رشيد غربا وحتي جمصة شرقا، ومن البحر المتوسط شمالا وحتى حدود طنطا جنوبا، وتنخفض درجات الحرارة مساءا لتصل إلى 4 درجات مما يؤدي إلى الشعور ببرودة الجو الشديدة خلال فترات الليل .

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية، سجلت المحافظة اليوم درجات حرارة العظمى منها 16 درجة مئوية، والصغرى 6 درجات مئوية، بالإضافة الي رياح شديدة تبلغ سرعتها 35 كيلو مترا في الساعة، وأمواج عالية الارتفاع في مياه البحر المتوسط.

