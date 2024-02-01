19 إصدارًا لمكتب إحياء التراث الإسلامي في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

يقدم مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر 19 إصدارًا، ضمن إصدارات الأزهر الشريف في جناح الأزهر بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2024، في دورته الـ55، تتناول سمات الحلال والحرام ومبادئ العلوم الإسلامية ومناقشة العديد من القضايا الفقهية والعقدية والحديثية وهى..

الفرائد البهية في القواعد الفقهية



- كتاب «الأقمار المضية بشرح الفرائد البهية في القواعد الفقهية»، بقلم ضياء الدين الأهدل، يشرح منظومة «الفرائد البهية في القواعد الفقهية» لأبي بكر الأهدل، حيث يجمع الكثير من القواعد التي يستفيد منها الفقهاء عند استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية.



- كتاب "الحالات التي ترث المرأة فيها أضعاف الرجل- دراسة استقرائية تطبيقية في (147) حالة"، بقلم علي محمد شوقي، يَعرِضُ فيه المؤلف استقراءً لأبواب علم المواريث، مُحدِّدًا المواطنَ الَّتي رُجِّحت فيها المرأةُ على الرَّجل في الميراث، والمواطنَ الَّتي انفردت بها من دون الرَّجل، والمواطنَ الَّتي شاركته فيها، ثمَّ يَعرِضُ في «مباحثِه الثَّلاثة» -تطبيقيًّا- (147) حالةً يتفرَّع عنها (623) صورةً، تَرِثُ فيها المرأةُ المسلِمةُ ضِعفَ الرَّجل، وثلاثةَ أضعافِه، وأربعةَ أضعافِه، وستَّةَ أضعافِه، وثمانيةَ أضعافِه، واثني عشر ضِعْفَه.



- كتاب "دلالة الحقيقة والمجاز على الأحكام الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي"، بقلم أ.د/ حمدي صبح طه، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، يتناول تقسيم اللفظ باعتبار تعدد معناه إلى حقيقةٍ ومجازٍ؛ إذ اللفظ في هذا التقسيم يكون حقيقة في المعنى الموضوع له، ومجازًا في المعنى الذي لم يوضع له، ونظرًا لأن هناك أحكامًا فقهية كثيرة انْبَنَت على مسائل الحقيقة والمجاز، واختلفت فيها آراء الفقهاء، فقد ظهرت أهمية هذا الكتاب في التعرُّض لهذه المسائل ومعالجتها معالجة أصولية دقيقة.



- كتاب "فضيلة الإمام الأكبر محمد الخضر حسين شيخ الأزهر"، بقلم د. غريب جمعة، يتناول حياة الخضر حسين منذ الولادة ثم النشأة والدراسة إلى مرحلة العطاء العلمي والاجتماعي والسياسي، ومعاركه العلمية والفكرية والأدبية واللغوية، ودخوله هيئة كبار العلماء وفترة توليه مشيخة الأزهر.



- كتاب "الرسائل النصرية"، للشيخ الأزهري نصر بن أحمد الحويحي، من علماء القرن الرابع عشر الهجري، يشتمل على 4 رسائل متعددة الفنون، كلامية وبلاغية ومنطقية.



- كتاب "من رسائل العَبَّادي الكبير"، للإمام سراج الدِّين عمر العَبَّادي [الكبير] (ت:885هـ)، يشتمل على ثلاث رسائل في الكلام والتصوف والفقه كالتالي: «رسالةٌ في معنى قولِهم: لا إلهَ إلا اللهُ نفيٌ وإثباتٌ"، «رسالة في معنى حديثِ: مَن ‌عرَف ‌نَفسَه فقد ‌عرَف ‌رَبَّه»، «إسعافُ المُحتالِ والوكيلِ بثُبوتِ الحقِّ مع نفيِ التأجيلِ»



- كتاب «المواقف» للقاضي عضد الدين الإيجي، أورد فيه المؤلف شبه الطاعنين على عقائد أهل السنة، ووضعها في ميزان العقل المؤيد بالنقل، فقرر العقائد تقريرًا دقيقًا لا تبقى معه شبهة لمستشبه، وفق ضوابط حاكمة، وقواعد مرعية ظهرت فيها براعة المؤلف وغزارة ملكاته ومعارفه.



- كتاب "رسالتان في الموجهات المنطقية"، وهما رسالتان مهمتان وضعهما العلامة الملوي في مبحث الموجهات الذي هو من أهم المباحث وأدقها في علم المنطق، وهي كالتالي: "اللآلئ المنثورات شرح نظم الموجهات"، "المنح الوفيات في نسب الموجهات».



- كتاب "الميراث في الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية والوضعية" للأستاذ العلَّامة: عبد المتعال الصعيدي، يعرض فيه فلسفة التوريث الإسلاميِّ مقارنةً بالفلسفات التشريعية القديمة والحديثة، في دراسة عقلية دقيقة.



- كتاب "النحو والنحاة" للشيخ محمد عرفة، يرد فيه على الاعتراضات التي أوردها الأستاذ إبراهيم مصطفى على النحو والنحاة؛ حول قضية العامل وعلامات الإعراب وغيرها من القضايا التي أثارها في كتابه: (إحياء النحو).



- كتاب "زاد المسلم من السنة النبوية المشرفة"، من إعداد مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر، وتعد موسوعة حديثية تشتمل على أصول نصوص السنة النبوية؛ تدفع عنها افتراء المفترين، وتُظهر سماحة الدين، وتُبيِّن كل ما يهم المسلم المعاصر من أمور الدين والدنيا، تشتمل على أكثر من (1100) حديث نبوي صحيح، تشمل مختلف أبواب الدين من العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق والآداب، وغيرها.



- كتاب "سمات الحلال والحرام"، بقلم شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق علي جاد الحق، يتناول ٧ مبادئ من المبادئ التي بنَى عليها الفقهاء أحكامَهم الفقهيَّة، مدللًا على كل مبدأ منها بأدلَّة من الكتاب والسُّنة.



- كتاب "شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة"، للأجهوري، ويُعدُّ موسوعة حديثية مختصرة من شروح صحيح الإمام البخاري؛ التقط فيه مؤلفه الفوائد اللغوية والحديثية والفقهية والإشارية التي تضمنها كتاب بهجة النفوس لابن أبي جمرة وغيره من شروح الإمام البخاري.



- كتاب «مبادئ الفنون»، لمحمد بن حسنين مخلوف، وكيل الأزهر الأسبق، وهو كتاب نافع في التحصيل للمبتدي، وكافي في التحقيق للمنتهي، في موضوعٍ من أهم الموضوعات التي يحتاجها المشتغل بالعلوم الشرعية درسًا وتدريسًا، وهو «مبادئ العلوم»؛ إذ يحتاجها كل طالب للشروع في العلم؛ ليصون طلبه للعلم عن الجهالة والعبث، وليكون شروعه في العلم على بصيرة تامة، وتلك المبادئ عشرة، وهي: "تعريف العلم، وموضوعه، وفائدته، ومسائله، وشرفه ومرتبته، واسمه، ونسبته، ومعرفة واضعه، ومعرفة طرق استمداده، ومعرفة حكم تعلمه".



- كتاب "مجموع رسائل العلامة خليل المغربي المالكي"، ويضم بين دَفَّتيه عدة رسائل في فنون متنوعة؛ ما بين نحو، وبلاغة، ووضْعٍ، ومنطق، ومقولات، وحديث.



- كتاب "مفهوم التصوف"، للأستاذ الدكتور سليمان دنيا، تكلَّم فيه مؤلِّفه عن السُّلوكِ التَّصوفيِّ التَّقديريِّ والعمَليِّ الَّذي هو المؤثِّر في نشأة المعرفة البشريَّة، ثُمَّ تحدَّث عن المعرفةِ التَّصوُّفيَّةِ، ودافَعَ عن التَّصوُّف ضدَّ ما يُرمَى به من سخريةٍ واتِّهامات جزافيَّةٍ لا مستنَدَ لها إلَّا الجهل به، كما أوضَحَ العلاماتِ الفارقةَ بين المتصوِّف الحقِّ، وبين أدعياء التَّصوُّف.



- نبذة من علم البلاغة وتابعها، لزين الدين الأبناسي، وهو كتاب صغير الحجم، كثير العلم، لخص فيه مؤلفه معظم مسائل البلاغة معتمدًا على (تلخيص المفتاح) للخطيب القزويني.



- نيل السعادات في تحقيق المقولات، للسيد البليدي، وهو كتاب مختصر في بيان المقولات، والعقول العشرة والأفلاك، حيث يُعرف المؤلّف بمعنى المقولات عند الحكماء، وحقيقتها، وكُنهها، وعددها.



- كتاب "الشامل للأحكام"، المعروف بالشامل الصغير، لابن المفسِّر، وهو متنٌ شافعي عتيق، يُطبع لأول مرة، قصد مؤلِّفه أن يكون (شاملًا) لـ (أصول المسائل) المدوَّنة في المتون الكُبرى.