إصابة 9 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط
أصيب 9 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بالفيوم،قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي، وتحرر محضبالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق
ومن جهه اخرى لقى اب وابنه بالفيوم مصرعهما بسبب الدفاية الكهربائية نتيجة عدم توفر الأكسجين.تم نقلهم الى مستشفى سنورس المركزى الا انهما لفظا انفاسهما الاخيرة .تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم ، بان مرفق الإسعاف قام بنقل شاب يدعي عبد الرحمن سنوسي سعداوي 31عاما وابنه عمر عبد الرحمن عمره سنتين ، فاقدين الوعي الي مستشفي سنورس المركزي وتوفيا عقب وصولهم للمستشفى .
وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة سنورس وتبين أن المتوفى وابنه يقيمان بعزبة منشأة السادات التابعة للوحدة المحلية لقرية السعيديه ببدائرة قسم شرطة سنورس بالفيوم ، وأنهما أصيبا بحالة اختناق من الدفاية الكهربائية ولفظ الاب وابنه أنفاسهم الأخيرة في الحال .
وأكد مفتش الصحة أنّه لا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة، وأنّه توفي إثر إصابته بحالة اختناق والمعروفة باسم " إسفكسيا الاختناق " بسبب تشغيل الدفاية الكهربائية للحصول على التدفئة، لفترة طويلة في ظل إغلاق كافة منافذ المنزل، وعدم وجود تهوية، ما تسبب في نقص الأكسجين من المنزل واختناقه هو ونجله أثناء نومهما.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التي صرحت بتسليم جثمان المتوفين لذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وتولت التحقيق.