إصابة 9 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط





أصيب 9 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم،قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي، وتحرر محضبالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق

ومن جهه اخرى لقى اب وابنه بالفيوم مصرعهما بسبب الدفاية الكهربائية نتيجة عدم توفر الأكسجين.تم نقلهم الى مستشفى سنورس المركزى الا انهما لفظا انفاسهما الاخيرة .تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.