آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 31 يناير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 4050 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 31 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 4050 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4629 جنيه.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3471 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2700 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 32400 جنيه.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 31 يناير، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 214.15 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 244.74 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 224.35 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 183.56 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.77 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,612.35 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,616.10 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 642.45 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,272.67 ريال سعودي.