موقف رونالدو.. تشكيل النصر أمام إنتر ميامي اليوم في كأس موسم الرياض

استقر لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي على التشكيل الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد إنتر ميامي الأمريكي ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

ويستعد النصر لمواجهة إنتر ميامي مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات بطولة كأس موسم الرياض الودية المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويتسلح النصر بكامل نجومه في لقاء اليوم، حيث تشهد المباراة عودة الحارس الكبير دافيد أوسبينا، كما يتواجد في القائمة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا ولاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش.

ولم تتأكد إمكانية مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ظل معاناته من إصابة، حيث تشير الأنباء لاحتمالية تواجده على مقاعد البدلاء، أو غيابه عن المباراة بشكل كامل.

‏تشكيل النصر المتوقع أمام إنتر ميامي اليوم :

‏حارس المرمى: دافيد أوسبينا

‏الدفاع: الغنام – لابورت - العمري - تيليس

‏الوسط: بروزوفيتش - علي الحسن - الصليهم

‏الهجوم: اوتافيو – تاليسكا - محمد مران.

موعد مباراة النصر وإنتر ميامي القنوات الناقلة والمعلقين

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي.

ستذاع مباراة النصر ضد إنتر ميامي عبر قنوات SSC5 HD بصوت المعلق فهد العتيبي، و KSA Sports 1 HD و Kuwait Sports HD و MBCبصوت المعلق علي سعيد الكعبي، و beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.