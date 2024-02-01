القنوات الناقلة و معلقين مباراة النصر وإنتر ميامي اليوم في كأس موسم الرياض

نرصد لكم متابعي بوابة الوفد القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي اليوم في كأس موسم الرياض ومعلقين المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات بطولة كأس موسم الرياض الودية المقامة في المملكة العربية السعودية.

فريق النصر بقيادة المدير الفني المميز لويس كاسترو سيخوض مواجهة اليوم وعينه على الفوز وتقدم مباراة قوية ومميزة ضد الفريق الأمريكي متسلحًا بكامل نجومه وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

على الجانب الأخر يتسلح فريق إنتر ميامي بكامل نجومه وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبجواره المهاجم لويس سواريز، ونجم الوسط سيرجيو بوسكيتس والظهير جوردي ألبا.

القوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي اليوم

ستذاع مباراة النصر ضد إنتر ميامي عبر قنوات SSC5 HD بصوت المعلق فهد العتيبي، و KSA Sports 1 HD و Kuwait Sports HD و MBC بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، و beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي.