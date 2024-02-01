موعد مباراة النصر وإنتر ميامي اليوم في كأس موسم الرياض

يستعد فريق النصر السعودي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد إنتر ميامي مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات بطولة كأس موسم الرياض الودية المقامة في المملكة العربية السعودية.

يدخل فريق النصر مباراة اليوم بقيادة المدير الفني المميز لويس كاسترو وعينه على الفوز وتقدم مباراة قوية ومميزة ضد الفريق الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويتسلح النصر بكامل نجومه في لقاء اليوم، حيث تشهد المباراة عودة الحارس الكبير دافيد أوسبينا، كما يتواجد في القائمة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا ولاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش.

ولم تتأكد إمكانية مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ظل معاناته من إصابة، حيث تشير الأنباء لاحتمالية تواجده على مقاعد البدلاء، أو غيابه عن المباراة بشكل كامل.

على الجانب الآخر يتسلح فريق إنتر ميامي بكامل نجومه وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبجواره المهاجم لويس سواريز، ونجم الوسط سيرجيو بوسكيتس والظهير جوردي ألبا.

موعد مباراة النصر وإنتر ميامي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة النصر ضد إنتر ميامي عبر قنوات SSC5 HD بصوت المعلق فهد العتيبي، قنوات KSA Sports 1 HD و Kuwait Sports HD و MBC بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، و beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.