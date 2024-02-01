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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الريال القطري بالبنوك اليوم الخميس 1 فبراير 2024

الريال القطري
الريال القطري

ننشر سعر الريال القطري، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الخميس 1-2-2024، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.

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أسعار الريال القطرى فى بعض البنوك كالآتي:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

8.45 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية7.87 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

 

 سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.46 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

 سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالآتي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

 

100.31 جنيه للشراء.

100.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

 

99.41 جنيه للشراء.

100.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

 

100.09 جنيه للشراء.

100.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

 

100.31 جنيه للشراء.

100.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

 

99.41 جنيه للشراء.

100.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

 

100.09 جنيه للشراء.

100.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالآتي:

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

8.39 جنيه للشراء.

8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.41 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

8.28 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك قناة السويس

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

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