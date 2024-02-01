تبادل القصف بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية قامت بقصف مدفعي على مناطق بجنوب لبنان ردًا على إطلاق صاروخين مضادين للدبابات باتجاه جبل الشيخ شمالي إسرائيل.

ويسار إلى أن القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأنه جرى رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه منطقة المنارة بالجليل الأعلى.

وأفادت القناة أن ذلك حدث دون وقوع إصابات أو قتلى مع بعض الأضرار المادية.

ولفتت قناة 12 العبرية إلى أن مدفعية الجيش وردًا على ذلك قامت بقصف مناطق لبنانية بعد سقوط 3 صواريخ على الرميم والمنارة بالجليل الأعلى.

وكانت وتيرة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان قد تصاعدت بعد ظهر الأربعاء، إثر استهدافات نفذها حزب الله، أصاب في أحدها منزلاً في مستعمرة المطلة، ولم يسفر عن سقوط قتلى، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منشآت عسكرية للحزب داخل الأراضي اللبنانية.

وجاء التصعيد غداة تراجع في وتيرة القصف المتبادل شهدته المنطقة الحدودية الجنوبية الثلاثاء، وأعادته مصادر ميدانية إلى حالة الطقس العاصف، قبل أن يتجدد بعد ظهر الأربعاء بكثافة، حيث أعلن حزب الله عن تنفيذ 5 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية.